Seria advertencia del jefe de Ferrari a Lewis Hamilton: "Él también tiene que dar un paso con el coche..."

La aventura de Lewis Hamilton en Ferrari no ha comenzado como se esperaba. Ni mucho menos. Lejos de unos resultados óptimos y también de su compañero de equipo, Charles Leclerc. Y en el equipo, ante sus evidentes quejas fin de semana tras fin de semana, le piden que también se adapte él al coche.

Así de contundente se ha mostrado su jefe, Fred Vasseur, en palabras que publica 'Motorsport': "Trabajaremos en el coche para adaptarlo a Lewis, pero él también tiene que dar un paso. Y creo que esto, entre nosotros, se hace de una manera positiva y muy constructiva".

"Aprecié la dirección de Lewis el sábado e hice todo lo posible para presionarle un poco, y el domingo estaba en muy buena forma", dice el jefe de Lewis y de Charles.

Ferrari no ha empezado cerca de McLaren, el equipo a batir. Hay mucho trabajo por hacer. Pero Vasseur no quiere que se precipiten: "Tenemos que mantener la calma a la hora de juzgar el rendimiento, porque a veces, por casi nada, puedes cambiar un buen fin de semana por uno muy pobre, y viceversa".

Las palabras de Hamilton

En Baréin Hamilton reconoció que su estilo de pilotaje no va con este Ferrari: "Está claro que nuestro coche requiere un estilo de conducción diferente, y creo que me estoy adaptando poco a poco...".

"También sobre la puesta a punto, he estado un poco por todas partes, muy lejos de Charles los dos últimos fines de semana, y luego poco a poco he ido acercándome a él. Así que creo que, si empiezo los grandes premios con un punto más conveniente, y aplico las técnicas que he aprendido en Bahréin, espero que estemos en un buen lugar", expresó el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1.