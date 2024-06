Jacques Villeneuve, campeón del mundo de la temporada 1997, es un habitual en los comentarios referentes a los pilotos de la parrilla. En esta ocasión, el damnificado ha sido Daniel Ricciardo.

El piloto australiano aterrizó en McLaren en 2021 con la intención de reflotar su carrera tras su paso por Renault. Sin embargo, su paso por Woking no fue como se esperaba. Su mal rendimiento le dejó sin asiento tras la temporada 2022. Red Bull regresó para rescatarle a mediados de 2023 y tratar de ayudarle a recuperar su mejor nivel.

Sin embargo, otros no acaban de estar del todo de acuerdo con esta decisión de los de Milton Keynes. El propio Jacques Villeneuve se ha mostrado enormemente crítico con esta decisión de la marca austriaca:"¿Por qué sigue en la Fórmula 1? Hemos estado escuchando lo mismo durante los últimos cuatro o cinco años: 'Tenemos que mejorar el coche para él'"

"Pobrecito, lo siento... No, estás en la F1 y tal vez haces ese esfuerzo por un piloto como Lewis Hamilton, que ha ganado múltiples campeonatos... pero no para un piloto que no puede lograrlo. Si no puedes hacerlo, vete a casa y habrá alguien más que ocupará tu lugar. Así ha sido siempre en las carreras, es el pináculo del deporte y no hay razón para seguir adelante y seguir buscando excusas", señaló el canadiense en 'Sky Sports'.

Ricciardo y Tsunoda terminan contrato al término de esta temporada. Con Liam Lawson esperando su turno, son muchos los pilotos que vienen apretando desde las categorías inferiores: "Hablas de esa primera temporada en Red Bull en 2014... Vencía a un Sebastian Vettel que estaba agotado, estaba tratando siempre de inventar cosas para que el coche ganara y simplemente estaba arruinando sus fines de semana".

"Luego venció a Max Verstappen cuando tenía 18 años y eso fue todo. Después de eso dejó de vencer a nadie. Su imagen es lo que le ha mantenido en la Fórmula 1 más que sus resultados reales", concluyó Villeneuve.