Fernando Alonso y la particularidad que más admira de Marc Márquez: "Él lo va a hacer..."

El asturiano se ha deshecho en elogios ante el heptacampeón de MotoGP, destacando su mentalidad ganadora, por la cual lo arriesga todo para ganar.

Marc Márquez es el ejemplo perfecto de resistencia ante la adversidad. El piloto ilerdense ha logrado ganar su séptimo campeonato de MotoGP tras cinco años lidiando con múltiples lesiones, que casi acaban con su carrera, y varios cambios de equipos.

Sin embargo, Márquez no se ha rendido y ha luchado por volver a lo más alto haciendo una temporada casi perfecta con 11 victorias y con una amplia ventaja sobre su hermano Álex y Marco Bezzecchi, quien ha completado su mejor año.

Ante la hazaña perpetrada por el catalán, Fernando Alonso ha compartido su admiración por Marc en el documental de 'DAZN', 'Volver'. "Cuando llegó a MotoGP fue como la confirmación. Teníamos a Jorge y Dani en MotoGP representándonos, y parecía que llegaba Marc, pero luego el salto a MotoGP nunca sabes dónde se puede quedar, era alguien muy especial", comienza a destacar el piloto asturiano de Fórmula 1.

"Ahora comete menos errores. Muchas de las batallas que antes no llevaban a ningún sitio, hoy las evita. Además de ser excepcional, Marc es extremadamente inteligente", añade Alonso sobre la evolución de Márquez en estos años.

Además de destacar su evolución como piloto en la competición, Alonso ha recalcado "la confianza desmesurada" de Marc en sí mismo para luchar por lo más alto. "Cuando le veo en una carrera que va tercero, sé que es cuestión de tiempo que se vaya a poner primero. En las curvas donde nadie va a frenar más tarde, él lo va a hacer. En las curvas donde nadie va a tumbar la moto de esa manera, lo va a hacer él", señala el bicampeón de F1.

Por último, el piloto de Aston Martin elogió ese carácter férreo del de Cervera para regresar a la competición, no solo para correr al igual que el resto, sino para ganar. "No querer volver, y no querer volver a ganar, no está dentro del ADN de Marc", concluye Fernando en el documental.