Todo es diferente en la Fórmula 1. Todo ha cambiado. Todo se siente distinto. Red Bull, que se paseó en 2023 y que parecía iba a hacer lo propio en el presente Mundial, está experimentando algo que hacía tiempo no sucedía. Sí, tienen rivales. No rival, rivales. Y tras lo visto el pasado año en este ya hay siete ganadores diferentes.

El último en sumarse a la fiesta ha sido Oscar Piastri, quien obtuvo la victoria en Hungría. Sin embargo, la 33 no ha llegado. Y no parece que vaya a llegar. No será así porque Aston Martin también ha cambiado. Ha cambiado yendo hacia atrás en vez de mantenerse o ir hacia adelante. Y eso es algo que le pesa a Fernando Alonso.

"Esto es lo que hay. En 2023 éramos los mejores del resto, pero Red Bull era invencible", afirma Fernando en palabras que recogen en 'As'.

Y prosigue: "No tuvieron ni una mala parada. Ni un accidente. Ni una mala clasificación. En todas las fotos de mis podios están Checo Pérez y Max Verstappen".

"Ahora las cosas han cambiado, pero no estamos ahí para aprovecharlo. El año pasado lo dijimos, que tocaba estar al acecho para cuando ellos fallaran. Ahora ya no estamos aquí", insiste.

Porque Alonso mira hacia Aston: "Es cosa nuestra no haber podido mantener ese ritmo".

"No estamos felices, pero en diciembre tan solo uno va a estar feliz y el segundo estará más frustrado que yo", sentencia un Alonso que sabe que esto es un viaje y que 2026 va a ser vital.