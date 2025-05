El detalle que Alonso ve en Adrian Newey y puede aupar a Aston Martin: "El resto de mortales..."

Por fin Fernando Alonso y Adrian Newey trabajan juntos. Muchos años de enemigos en la Fórmula 1 y ahora tratarán de convertir a Aston Martin en campeón de la Fórmula 1. El asturiano ha tenido muchos elogios para el ingeniero, que estrenó en Mónaco los colores verdes.

En una entrevista a 'EFE' Fernando califica a Adrian como "una persona muy especial": "Exactamente eso. Es un genio que no tiene comparación con nada de lo que he trabajado antes".

"Es alguien que tiene una capacidad creativa superior a la media. Tiene una visión de lo que es un coche de carreras, con una perspectiva diferente a la que tenemos el resto de los mortales y tiene esa capacidad de diseñar todo, ya sea la aerodinámica, pero puede ser estructuralmente el coche, puede ser la seguridad, puede ser las suspensiones, o si le dejas aquí un minuto en Mónaco te diseña un barco y lo pone a flote", explica el bicampeón del Gran Circo, que está viviendo un calvario esta temporada sin puntos en su casillero.

Dice que Newey es un maestro: "Es ese tipo de persona que su vida es la inventiva, su vida es el diseño y la manera en la que piensa, la manera en la que habla es diferente y es muy educadora. Te enseña. Cada palabra que escuchas de Newey es una enseñanza nueva".

Sobre si juntos conseguirán ese ansiado mundial, Alonso pide prudencia. Un equipo campeón no se construye de la noche a la mañana: "Esto de la Fórmula 1 no es uno más uno. Si no, sería muy fácil ganar en F1. Cogerías siempre al mejor, en las mejores instalaciones y ganarías".