El jefe de Aston Martin no está de acuerdo con Newey: "¿El túnel de viento? No necesitamos dos años..."

Adrian Newey lamentó que en Aston Martin necesitarán mucho tiempo para obtener buenos datos de su nuevo túnel de tiempo. Pero en el equipo le llevan la contraria. Andy Cowell, jefe de la escudería, dice que en apenas unos meses podrán trabajar de manera óptima.

Esto dijo Cowell desde Mónaco: "No necesitaremos dos años y por eso estoy en desacuerdo con Adrian. Llevará tiempo, pero no serán años. Serán unos meses...".

"Hablábamos en la reunión lo que dicen el piloto y el simulador, ahora somos más cautos a la hora de desarrollar los cambios de 'set up', pero con el tiempo tienes más confianza. No creo que sea algo raro cuando se introduce una nueva herramienta", ha dicho el jefe de Fernando Alonso y Lance Stroll en 'AS'.

Reconoce que es algo habitual en Fórmula 1 que los equipos nuevos tarden en poner en marcha sus piezas: "Siempre que creas nuevos equipos, lleva tiempo ponerlos en marcha y ver cómo se correlacionan con el mundo real. Incluso los equipos más experimentados tienen problemas de correlación. Lo importante es que sabemos qué hay que hacer".

Sobre Newey, que apareció por primera vez en Mónaco con los colores de Aston Martin, dice que está "ayudando a refinar" la lista de tareas: "Es un trabajo que ya estábamos haciendo. Él simplemente marca un listón muy alto, y eso nos obliga a estar a la altura".

"Ha pasado los dos últimos meses centrado en la arquitectura del coche de 2026. No se me ocurre nadie mejor para leer un reglamento y posicionar las piezas clave. Pero también sabemos que necesitamos que las herramientas estén al máximo nivel. Nunca diremos que nuestras herramientas son perfectas. Siempre habrá áreas que mejorar. No es algo que se arregle en dos meses… pero tampoco estamos empezando de cero", dice para finalizar Cowell.