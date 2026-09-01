Más Madrid pide personarse en la causa del ático del Gobierno de Ayuso

Los detalles En el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, Más Madrid señala que existen indicios de que la operación de compra del ático "se ha llevado a cabo sin ajustarse el procedimiento legalmente establecido, de forma opaca, grosera y sin acreditación de un interés público".

Más Madrid ha solicitado personarse en la causa del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid por la compra de un ático por Planifica Madrid para Isabel Díaz Ayuso. Según el escrito al que accedió laSexta, el partido indica que se investiga una posible actividad delictiva que podría haber perjudicado el interés general. Se sospecha que la operación no siguió el procedimiento legal, siendo opaca y sin justificación de interés público. Más Madrid denuncia posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude. Además, ha llevado el caso al Tribunal de Cuentas para investigar un posible daño económico a los fondos públicos.

Más Madrid ha pedido la personación en la causa del juzgado de Instrucción número 8 de Madrid por la compra del ático por parte de Planifica Madrid para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, Más Madrid señala que la compra del inmueble "habría atentado contra el interés general de los ciudadanos ante un comportamiento delictivo e inadmisible por parte de la Administración".

Así, señala que existen indicios de que la operación de compra del ático "se ha llevado a cabo sin ajustarse el procedimiento legalmente establecido, de forma opaca, grosera y sin acreditación de un interés público en la operación de compra llevada a cabo por orden de un órgano político".

El partido asegura en el escrito que estos hechos "pudieran ser constitutivos de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y administración desleal del patrimonio público".

Este lunes, Más Madrid ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la adquisición por 6,3 millones de euros por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, el partido que dirigen Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot ha pedido investigar si ha habido menoscabo a los caudales y fondos públicos en la compra del inmueble, que poco después de conocerse fue puesto a la venta.

La formación plantea en la denuncia al órgano fiscalizador que practique las actuaciones previas necesarias para esclarecer las circunstancias de la adquisición, determinar el eventual menoscabo económico y concretar quiénes serían sus responsables.

Más Madrid sostiene que no pide al Tribunal de Cuentas una investigación genérica de la gestión de la empresa pública Planifica Madrid, sino que pone en su conocimiento una operación concreta rodeada, a su juicio, de "indicios objetivos" de un posible menoscabo de caudales públicos.

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