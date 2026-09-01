Los falsos turistas pobres: la estrategia de estafa de tres hombres en Barcelona por la que son buscados por la Policía

Los detalles Todos se hacían pasar por turistas irlandeses fingiendo haber sido víctimas de un robo y pedían dinero para volver a su país.

Los Mossos d'Esquadra buscan a tres hombres acusados de estafa en Barcelona. Estos individuos se hacían pasar por turistas irlandeses que, supuestamente, habían sido robados y pedían dinero a los transeúntes para regresar a su país, prometiendo devolverlo por transferencia. Mostraban incluso un justificante falso y acompañaban a las víctimas al cajero. Actuaban cerca de la estación de Sants y el Eixample desde el verano pasado. Uno fue detenido el 1 de mayo por ocho estafas, pero quedó libre. Otro fue arrestado el 25 de mayo por estafas de 13.000 euros, pero escapó tras un reventón en su coche. El tercer hombre, aún sin identificar, tiene 15 estafas atribuidas.

Tres hombres están siendo buscados por los Mossos d'Esquadra acusados de delitos de estafa por hacerse pasar como turistas irlandeses víctimas de un robo para pedir dinero a los viandantes que recorren las calles de Barcelona.

Su modus operandi era acercarse de manera amable y educada a las personas fingiendo, desesperados, haber sido víctimas de un robo: Y cuando se ganaban su confianza, les pedían dinero para volver a su país porque no tenían efectivo, o eso se inventaban, asegurando que se lo devolverían por transferencia. Incluso les mostraban un supuesto justificante.

Después, los falsos turistas les acompañaban al cajero a sacar el dinero, y con la estafa hecha, huían. Así robaron a decenas de personas cerca de la estación de Sants y en el Eixample, en Barcelona, desde el verano pasado.

El pasado 1 mayo, uno de ellos fue detenido por 8 estafas, pero quedó en libertad. Y las estafas continuaron, aunque las víctimas describían ahora a otro hombre, quien es familiar del anterior, detenido también el pasado viernes 25 por otros ocho delitos de estafa de 13.000 euros.

El juez le quitó el pasaporte, pero la Policía sospechaba que iba a huir. Montó un dispositivo para seguir su coche al que se subió tras salir del juzgado. Con el depósito lleno, se marchó dirección Francia con la policía pisándole los talones. Pero tuvo un reventón en una rueda y el hombre aprovechó la parada en una gasolinera para abandonar el coche y escapar.

Al tercer hombre en cuestión se le atribuyen 15 estafas y está en búsqueda aún sin identificar.

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