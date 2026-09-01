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Estafa histórica

"Me amenazaron con quemar el local y quemarme viva": un cumpleaños infantil acaba convertido en un 'simpa' de 7.000 euros en A Coruña

Los detalles Carol, encargada de un restaurante e Culleredo, relata que la madre del menor invitó a 80 personas a carne a la brasa, marisco, taras y aperitivos, además de alcohol sin límite. A la hora de pagar, desapareció y no han vuelto a saber de ella.

"Me amenazaron con quemar el local y quemarme viva": un cumpleaños infantil acaba convertido en un 'simpa' de 7.000 euros en A Coruña
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Un 'simpa' histórico. Es lo que ha sufrido un restaurante de Culleredo (A Coruña) tras acoger una fiesta de cumpleaños infantil multitudinaria. Una mujer llamó asegurando que quería celebrar un evento por todo lo alto para su hija.

A partir de ese momento, Carol, encargada del restaurante, ofreció "picoteo y barra libre" a la madre, que "no dijo que no a nada". Durante la celebración, los invitados comieron carne a la brasa, marisco, taras y aperitivos, además de alcohol sin límite.

Sin embargo, la sorpresa llegó tras la celebración, cuando encontraron el local completamente destrozado. "Estaban las sábanas y las sillas rotas", relata Carol a laSexta.

A la una de la madrugada, Carol pidió a la organizadora de la fiesta que le abonase el dinero que tenían pendiente. La madre no lo hizo alegando que no tenía dinero encima, pero prometió que haría una transferencia para saldar la deuda.

Unos días después, la encargada insistió en que los organizadores le abonasen el importe de la fiesta, y recibió una respuesta que le dejó completamente en shock. "Les estuve llamando para que me hicieran la transferencia y me amenazaron con quemar el local y quemarme viva", relata Carol.

Tras este episodio, el restaurante puso el caso en manos de la Guardia Civil, que ya se ha puesto en contacto con la madre del menor. Por ahora, se ha comprometido a pagar, aunque asegura que no abonará la totalidad de la cuenta. Carol ya ha avisado a otros restaurantes de la zona para que eviten que les suceda lo mismo con esta familia.

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