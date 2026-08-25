Carlos Sainz justifica su toque a Albon: "Lo último que quieres..."

El piloto de Williams desvela que un bache le complicó la frenada cuando Alex Albon le intentó adelantar.

Carlos Sainz fue sancionado con diez segundos por llevarse por delante a su compañero en Williams, Alex Albon, en el tramo final de la carrera de Países Bajos. Un castigo que le condenó a la última posición de la parrilla.

Después de la carrera, ante los medios, explicó lo que había ocurrido. Un bache provocó que bloqueara las ruedas y se tocara con su compañero, al que pidió disculpas.

"Y al final, con una rueda dura usada, que ya estaba en las últimas, me iba a defender de Alex Albon en la primera curva y un bache gigante que hay en la frenada, que cuanto más por dentro vas y más por dentro frenas, te pega el coche abajo", explicó el piloto español.

En ningún caso quería tocar a su compañero: "Bloqueas de delante, y me lo he llevado puesto, así que es una pena, porque cuando estás luchando por la posición lo último que quieres es acabar en un contacto con un compañero de equipo".

Williams lo está pasando muy mal. Las mejoras no llegan y se están quedando detrás de otros equipos como Aston Martin, que sí han traído actualizaciones las últimas semanas: "Es una faena, pero demuestra lo mucho que estamos sufriendo como equipo este fin de semana, y en la posición en la que estamos, que es muy mala".

"A nivel personal no hay mucho positivo, a nivel de equipo, las pruebas que hemos hecho con las partes que ponemos en el coche, al cambiar varias partes, creo que vamos a llegar a una conclusión que nos ayude y nos enseñe una luz a dónde dirigir el desarrollo", explica Carlos.

De cara a Monza, la próxima cita de la F1, tampoco se esperan mejoras en Williams. Sainz se tendrá que armas de paciencia en este tramo final de la temporada. Porque las ansiadas actualizaciones podrían retrasarse hasta los meses de invierno.

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