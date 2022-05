Una nueva sesión de sprint de Fórmula 1 en un futuro cercano. Algunos pilotos esperan que se lleven a cambio importantes cambios en el formato, más allá de los que se han hecho esta temporada. Se podría convertir en una prueba completamente independiente.

Según ha informado 'Motorsport', varios pilotos se han mostrado a favor de que el sprint no marque la parrilla de salida de la carrera del domingo. Charles Leclerc ha hablado de la posibilidad de arriesgarse: "Eso nos ayudará a arriesgarnos un poco más tal vez durante la clasificación al sprint sin perder demasiado para el domingo en caso de cometer un error".

Kevin Magnussen, por su parte, celebra esta propuesta: "Creo que la idea de la clasificación es buena. Si la clasificación del viernes significara la posición de la parrilla para el domingo, y también para la carrera al sprint, podría ser bastante divertido".

Pero no todos los pilotos celebran ese posible cambio. Lance Stroll prefiere el formato actual: "Me gusta cómo está. Hay puntos y hay [un equilibrio de] riesgo y recompensa. Creo que esa es la idea de la carrera al sprint: hacerla interesante para los aficionados".

"Creo que es bueno ver a los pilotos que están más atrás luchando por las posiciones durante el domingo. Y si sales delante, puede que no te guste tanto. Pero eso es así. No me gustaría que eso cambiara", ha expresado el piloto de Aston Martin.

La propuesta está sobre la mesa, pero todavía no hay nada cerrado. Parece que, salvo alguna excepción, los pilotos están de acuerdo en que el sprint debe ser independiente a la carrera del domingo.