La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Miami para disputar el quinto Gran Premio de la temporada tras Baréin, Arabia Saudí, Australia e Imola.

De los 112 puntos posibles a sumar en las cuatro primeras citas del calendario del 'Gran Circo', Fernando Alonso tan solo ha sumado dos, por lo que ve en el trazado aledaño al Hard Rock Stadium una gran opción para revertir su situación y retomar el vuelo en el Mundial.

Es cuando menos utópico analizar las particularidades del circuito sin haber puesto un pie en él, pero gracias a los simuladores los pilotos ya se hacen una idea de lo que se van a encontrar al otro lado del charco.

Analizando sus características, Fernando Alonso ha destacado el 'factor adelantamientos': "Ahora mismo no podemos compararlo con ningún otro circuito. Es verdad que todos los nuevos circuitos intentan hacerlos un poco especiales no solo por el estilo de pilotaje que requieren, sino por las posibilidades de realizar adelantamientos con largas rectas. Creo que va a ser ese tipo de circuito".

¿Qué le excita más de correr en Florida?: "Todo, todo. Obviamente, un nuevo circuito siempre te da nuevos retos. Lo preparemos con el simulador, pero descubrirlo en persona es siempre especial. Veremos".

Cabe destacar que el trazado de Miami es uno de los circuitos más rápidos del calendario de Fórmula 1, con una velocidad media de 223 km/h y una punta de 320 km/h.

Cuenta con tres rectas y tres zonas DRS, por lo que se prevé espectáculo y 'marcha'. Alpine, con el A522, tiene uno de los monoplazas más veloces en recta de la parrilla... por lo que un buen fin de semana dependerá de la fiabilidad.

New week, new race. Here’s what we’re looking forward to about 𝙈𝙞𝙖𝙢𝙞 😎#MiamiGP @OconEsteban @alo_oficial pic.twitter.com/5jTkKKH9Zz