Cuando le preguntaron a Lewis Hamilton sobre la posibilidad de luchar de nuevo cuerpo a cuerpo contra Max Verstappen, no se lo pensó. "Sí", respondió serio. El británico no se quedará atrás y hará lo que sea por conseguir su octavo mundial.

Con respecto a la no sanción de la FIA a Verstappen, el campeón prefiere no pronunciarse: "No tengo ninguna opinión respecto a la no sanción porque no he participado en ella. Me he centrado en hacer mi propio fin de semana".

Con respecto a los primeros libres del fin de semana, Hamilton lamenta no estar cerca de su mejor vuelta: "No sé el margen de mejora que tengo para la clasificación, en estos momentos estoy perdido. Lo que sé es que no estoy cerca de mi vuelta de clasificación".

"De momento, como ya he dicho, soy algo lento en esta pista, así que tendré que revisar con el equipo todo lo que ha pasado", ha explicado el que en estos momentos es segundo en la clasificación de pilotos.

Catar será el escenario de una nueva batalla entre ambos, con Verstappen de momento en ventaja en el mundial. Son tres las pruebas que restan para la conclusión de este intenso campeonato.