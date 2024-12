La demoledora frase de Briatore sobre Esteban Ocon: "Estaba completamente desmotivado en Alpine"

Esteban Ocon ya es historia en Alpine. Ni disputó la última carrera en Abu Dabi antes de marcharse a Haas. Y el que ya es suexjefe, Flavio Briatore, ha dicho que en las últimas carreras ya estaba "completamente desmotivado" porque no conseguía alcanzar los resultados que sí estaba consiguiendo Pierre Gasly.

Lo ha dicho en 'Le Parisien': "Veo las cosas sobre Esteban Ocon de manera diferente respecto al público en general. Realmente tenemos que darle las gracias por lo que hizo en Brasil con ese podio. Pero después de esa carrera, su cabeza estaba ya en su nuevo equipo Haas".

"Y nosotros nos jugábamos contra ellos el sexto puesto en la clasificación de constructores. Le vi completamente desmotivado en las últimas carreras, con una diferencia demasiado grande con Pierre", dice el asesor de la escudería francesa.

Jack Doohan y Pierre serán la pareja del año que viene: "Al mismo tiempo, quería probar lo que tenía en proyecto como piloto para el futuro. No es que tuviera un problema con Esteban o que prefiriera a Jack. No me fijo en la nacionalidad, si es turco, francés, japonés... Sólo tengo que fijarme en quién es el mejor piloto". Aunque no ha asegurado que el 'rookie' vaya a completar la temporada: "Lo único seguro es la muerte. Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, puedo garantizarlo. Después, ya veremos a medida que avance la temporada". Franco Colapinto está en la recámara.

"Tengo que conseguir que el equipo esté en condiciones de obtener resultados. Y el piloto es el que tiene que concluir el trabajo de casi 1.000 personas que hay detrás de él. Todo el mundo trabaja sólo para dos personas. Si hay un piloto que no consigue lo que se espera de él, es decir, que no trae los resultados, lo cambio. No se puede ser emocional en la Fórmula 1", dice para cerrar Briatore.

Mucho se está hablando sobre la pareja de pilotos de Alpine. Briatore insiste en que Doohan "acepta el desafío", pero no le confirma como primer piloto para toda la temporada.