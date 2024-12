Colapinto no se rinde sobre sus opciones en F1: este es el regalo que ha pedido por Navidad

Franco Colapinto será el piloto reserva de Williams por detrás de Carlos Sainz y de Alex Albon. No ha encontrado un asiento titular y la parrilla ya está cerrada. Ni en Red Bull ni en Racing Bulls ni tampoco en Alpine a pesar de las dudas de Flavio Briatore con el rookie Jack Doohan para la temporada que viene.

En 'ESPN' le preguntaron a Franco qué regalo le pediría a Papá Noel por Navidad. Y lo tuvo muy claro. Relacionado con la Fórmula 1, claro.

"Le pediría seguir en Fórmula 1, eso le pediría", ha expresado el piloto argentino.

"Estamos en una situación un poco complicada. Creo que no está en las manos de nadie, no está en mis manos, no está en las manos de mis managers, no hay mucho que podamos hacer hasta ahora. Es otro quien tiene que tomar la decisión", dice el piloto reserva de la escudería Williams, que completó la temporada.

Su futuro en F1 parece complicado a corto plazo. Sí podría tener una oportunidad en 2026 con el nuevo reglamento si algún asiento queda libre.

Las condiciones de su contrato con Williams tampoco han ayudado. El equipo pidió cerca de 20 millones de euros para dejarle salir. Eso o una cesión. Pero nadie en la parrilla se ha decidido para fichar a Colapinto.