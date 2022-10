A pocas horas de que se reunieran la FIA, Alpine y Haas para dirimir la resolución del 'caso Fernando Alonso', el bicampeón del mundo de Fórmula 1 compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

En todo momento el asturiano mostró una actitud seria, tranquila y serena, dando cuenta de que no estaba nervioso por la apelación y sí confiado en una resolución positiva.

Tal fue el desparpajo de Alonso que se decidió a explicar por qué era tan "optimista" con la reunión, enumerando los fallos de los comisarios en el pasado Gran Premio de Estados Unidos.

"Soy optimista de que se me devuelva el 7º, de que se cancele esa apelación de Haas por varios motivos, el coche se declaró seguro en carrera, pasó escrutinio técnico en el parque cerrado tras la carrera y encima Haas protestó fuera de tiempo, no fue la decisión correcta, es ilegal", arrancó.

Seguidamente, lanzó un aviso a la FIA ya que este caso servirá de precedente: "Estoy tranquilo, porque sé que son nuevos tiempos y la FIA es transparente y si todo sigue adelante pues explicará bien porqué no se anula lo de Haas, pero esto es muy importante para el futuro de la F1 porque si no se devuelve se abre un enorme problema para al F1".

A continuación, dejó su 'perla'. En referencia al tiempo de demora de Haas en presentar la reclamación, el bicampeón lanzó una pregunta al aire: si se puede reclamar 24 minutos fuera de tiempo, ¿también se puede hacer 10 años después?

"El 60% de los coches se tendrían que retirar al perder constantes piezas aerodinámicas, es una puerta hacia un territorio salvaje en el que ¿cuándo es peligroso, si pierde una pieza, dos o tres?, ¿cúando es tarde?, ¿20 minutos, 1 horas, 1 mes, 10 años?", señaló.

Para contextualizar, hace justo una década Fernando Alonso y Sebastian Vettel se disputaban el Mundial de 2012 en la última carrera en Brasil. El alemán sufrió un accidente y uno de sus pontones quedó visiblemente dañado, pero pudo proseguir la carrera y terminó alzando su tricampeonato, el que hubiera sido el tercer título de Alonso.

Fernando, 'perro viejo' en estos lares, espetó una tímida sonrisa al exponer su argumento que delató la intencionalidad del mismo. Al final, como era lógico y justo, la FIA ha echado marcha atrás y ha anulado la sanción al piloto de Alpine. Se hizo justicia.

“If it is the right decision, it will open up a huge problem for the future of F1. 60% of the cars will have to retire when there is damage to the aerodynamics and if you can protest 20 minutes late, can you protest 1 more year later? 10 YEARS later?”

