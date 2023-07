El Gran Premio de Hungría de este fin de semana va a tener un conocido protagonista sobre la trazada. Después de medio año alejado de la parrilla de Fórmula 1, Daniel Ricciardo volverá a correr una carrera. El australiano confirmó su fichaje por AlphaTauri y debutará con su nueva escudería en el circuito de Hungaroring.

El expiloto de McLaren habló en una entrevista al portal oficial de la 'Fórmula 1', de lo que significa su vuelta: "No había dudas de que iba a decir que sí a esta oportunidad. No tuve que pensarlo mucho. Estoy emocionado, es un desafío empezar a correr a mitad de temporada. He pasado por muchas cosas en los dos últimos años y tengo ganas de este reto".

Ricciardo ya sabe lo que es estar en la escudería filial de Red Bull, pilotó para lo que por entonces era 'Toro Rosso' en 2012 y 2013, por lo que se podría decir que vuelve a la que fue su casa. El australiano ha explicado lo que significa para él estar de vuelta: "2013 fue mi último año con ellos, he completado el círculo completo al volver a AlphaTauri".

Después de una amarga despedida de la competición, Ricciardo confesó que llegó incluso a desinteresarse de la F1: "Perdí algo de amor por las carreras al no tener confianza y es algo clave en un mundo en el que luchas por ser el mejor. Dejas de disfrutar tanto y volver a la familia Red Bull ha sido muy positivo".

El de Perth es consciente de que no tendrá el monoplaza más competitivo de la parrilla: "El coche será el que es, lo conduciré y trabajaré desde allí. Aprecio que tenga algunas limitaciones, pero si se siente equilibrado, es algo con lo que puedo trabajar".