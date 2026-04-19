La curiosa respuesta del jefe de McLaren ante su posible marcha a Ferrari: "Las galletas envenenadas..."

Andrea Stella, directivo de la escudería británica, ha respondido de manera contundente a las informaciones que le situaban dirigiendo 'Maranello'. Todo en una temporada en la que McLaren no está sabiendo como competir.

McLaren está teniendo un inicio de competición algo complicado este 2026. Si bien la escudería de 'Wooking' se sitúa como el tercer equipo más potente de la Fórmula 1, no está sabiendo llegar al nivel de Mercedes y Ferrari.

La escudería germana domina el Mundial con mucha superioridad mientras que el equipo de 'Maranello' les sigue postulándose como los únicos capaces de pelearles el título. Ha sido precisamente en Ferrari donde un rumor potente ha cobrado mucha importancia estas semanas de parón.

Andrea Stella, jefe de McLaren, habría estado relacionado con la escudería italiana. Algo que, según el directivo, se ha tenido que tomar con humor: "Sinceramente, algunos de los rumores recientes, incluidos los relativos a salarios astronómicos y precontratos fantásticos, me han hecho sonreír".

"¡Casi parece como si la 'Silly Season', que suele comenzar antes del verano, hubiera llegado antes de tiempo! Ya estoy bastante acostumbrado a este tipo de cosas y me lo tomo con una sonrisa", asegura Stella en declaraciones para 'Racing News365'.

El veterano ingeniero italiano ha dejado incluso una curiosa reflexión con la que ha 'contestado' a esos rumores: "Casi parece que algún pastelero envidioso haya intentado estropear la preparación de un buen postre en la pastelería de McLaren. Sin embargo, sabemos muy bien cómo distinguir los buenos ingredientes de las galletas envenenadas".