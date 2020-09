Lewis Hamilton finalizó el GP de Rusia visiblemente enfadado. Fue sancionado hasta en dos ocasiones y al bajarse del monoplaza cargó contra los comisarios. "Mi sanción es una gilip***", llegó a decir el inglés.

Y algunas voces del mundo de la Fórmula 1 le han criticado por estas palabras. Mika Salo, quien fuera piloto de Ferrari en la década de los 90, ha sido muy claro al respecto.

"¡Qué mierd**!", reacciona Salo al ser cuestionado por los dos incidentes por los que fue sancionado Hamilton. Lo ha hecho en una entrevista en 'Ilta-Sanomat'.

"Las indicaciones están bastante claras. Hamilton practicó la salida desde la pista y lo hizo dos veces. El último intento de salida que hizo Hamilton lo efectuó en la línea blanca que está casi al final del Pit-Lane. ¡Las reglas son iguales para todos!", explica Salo.

"Por lo tanto, la razón oficial de la segunda penalización fue que Hamilton no pilotó a un ritmo constante hacia la parrilla de salida como lo requieren las reglas", sentencia.

Una argumentación con la que seguramente no está de acuerdo el de Mercedes, que fue muy duro con los comisarios. "He hecho esto en un millón de pistas durante años y nunca se me ha cuestionado nada", explicó ante los medios.

Pero la realidad fue que Hamilton ensayó de manera incorrecta la arrancada. Esas dos sanciones le condenaron a la tercera plaza. Su liderato en el mundial no corre peligro, con más de 40 puntos de ventaja sobre Valtteri Bottas, que se llevó el triunfo en Sochi.