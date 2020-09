Lewis Hamilton acabó muy cabreado el GP de Rusia. El inglés de Mercedes acabó tercero en Sochi tras recibir dos penalizaciones de cinco segundos cada una, por ensayar de forma incorrecta la arrancada antes de la vuelta de formación.

"Estoy bastante seguro de que nadie ha tenido dos sanciones de cinco segundos por algo tan ridículo", comentó Lewis tras la carrera.

Y es que Hamilton cree que los comisarios han ido a por él: "Mi sanción es excesiva, por supuesto que lo es. Pero es de esperar, están tratando de frenarme, ¿no?"

"No puse a nadie en peligro. He hecho esto en un millón de pistas durante años y nunca se me ha cuestionado nada. Tendré que ver cuáles son las reglas, y qué es lo que he hecho mal", cuenta.

Por radio ya se le veía 'calentito': "Mi sanción es ridícula y una gilipollez".

También se cabreó bastante por tener que entrar en boxes y no poder alargar el cambio de neumáticos: "Tenía un largo camino que recorrer con esas gomas. Lo habría hecho bastante bien con ese blando".

Además, Hamilton no solo tiene problemas en el presente por estas sanciones sino que los puede tener en el futuro. Con dos puntos de penalización en su carnet de la FIA, está a solo uno más de perderse una carrera.

Lewis suma 205 puntos y es líder en este Mundial de F1 2020, y tiene a Valtteri Bottas a 44. La siguiente cita será en Alemania, en el fin de semana del 9 al 11 de octubre.

Te puede interesar

La FIA prohíbe camisetas reivindicativas en el podio como la de Lewis Hamilton en Mugello

Hamilton vuelve a la carga contra Sainz: "Tenemos un piloto español que dice que arrodillarse no estaría bien visto en su país"

Petrov carga contra Hamilton: "Si uno es gay, ¿saldrá a pedir a todos volverse gay?"