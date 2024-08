"Yo no lo haría porque es muy difícil": así de contundente se muestra Joaquín Ramírez durante una entrevista en 'Mundo Deportivo' cuando le preguntan si juntaría a Fernando Alonso y a Max Verstappen en un mismo equipo.

'Jo' estuvo 18 años en McLaren y vivió en primera persona la batalla entre Ayrton Senna y Alain Prost como compañeros de equipo.

Es por ello que el excoordinador del equipo de Woking no cree que sea bueno juntar a dos gallos en el mismo corral.

"No repetiría un Senna-Prost. La experiencia que tuvimos en McLaren... la gente se lo piensa dos veces. No lo haría porque los egos de estos deportistas a este nivel son muy grandes y es difícil", ha explicado Ramírez.

De hecho, pone un ejemplo: "Ayrton siempre tenía un temor. Me decía: 'Alain siempre va a tener el mejor coche porque lleva más tiempo en McLaren, siempre tendrá el mejor motor porque la conexión entre él y Honda son muy fuertes' Y llegó el momento que cuando recibíamos los motores, les decíamos: 'estos son los 5 motores que vamos a usar en este Gran Premio'".

"En una carrera el jefe de mecánicos de Senna escogía sus motores y en la otra lo hacía el jefe de mecánicos de Prost. Y los mecánicos ni si quiera tenían ni idea de cuál era mejor. Variación entre motores siempre hay un poco... unos 5 u 8 caballos de diferencia... pero ya no había suspicacias y polémica. Ya no se iban a quejar. Así sabían que no había favoritismo", recuerda.

A pesar de la lucha de egos, el mexicano sí reconoce que aumentaría la competitividad: "Lo bonito de eso es que los dos se empujen más de lo que ellos piensan que se empujan. Verlos juntos quedaría para la historia, claro".

"Igual que la batalla que podríamos haber vivido si Senna no hubiera fallecido: una de las grandes pérdidas que hubo con el fallecimiento de Ayrton fueron los grandes duelos que se avecinaban con Michael Schumacher. Senna ya sabía que Michael era el próximo, así que nos hemos perdido una gran batalla", ha zanjado.