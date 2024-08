Aprovechando el parón de verano y con motivo de un acto con un patrocinador de Aston Martin, Fernando Alonso ha hablado sobre su dilatada carrera tras 40 años subido a un monoplaza.

El bicampeón de Fórmula 1, que cumplió 43 años hace unas semanas, empezó en el automovilismo desde muy pequeño, aunque el paso no de los años no ha menguado su afán competitivo y su gen ganador.

"Para ser original tienes que hacer las cosas de manera un poco diferente, hacer cosas que la gente no espera", cuenta el asturiano.

Para él, la clave del éxito está clara: "Es una búsqueda interminable de perfección. Cuando estás dentro de la cabina, haces las cosas automáticamente, la mente siempre es más importante que lo que te dice el corazón".

Todo empezó hace 40 años, en 1984: "Comencé a correr a los tres años, no conozco otra vida".

Y tras cuatro décadas, sigue teniendo el mismo colmillo: "Todavía tengo la misma motivación, aún amo esa adrenalina de conducir los coches más rápidos del mundo".

"Sigo adaptándome y sigo conduciendo para mejorar cada vez más. Lo original nunca se detiene", ha añadido el ovetense.

Being original isn't about what you’ve done.

It's about what you do. The things you keep doing.@Valvoline | #OriginalsNeverStoppic.twitter.com/39bqLx4XBr