El primer análisis que hace Honda de su nuevo motor: "Es bastante importante..."

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha dicho en Zandvoort que este fin de semana es fundamental para conocer si el desarrollo del motor es el adecuado.

Zandvoort es esa fecha que Aston Martin y Honda tenían señalada en rojo en su calendario. Porque aquí llega la nueva unidad de potencia de los japoneses y evaluarán si puede funcionar junto a las mejoras aerodinámicas que ha puesto encima de la mesaAdrian Newey.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha dicho ante los medios este jueves que lo que ocurra este fin de semana es fundamental para el futuro: "Si aquí confirmamos que nuestra dirección es correcta en pista, eso nos dará algo de confianza. Así que es bastante importante para nosotros ver cómo funciona esta potencia extra en Países Bajos".

De momento no van a dar ningún dato y esperarán a ver qué ocurre en la pista a partir del viernes: "No puedo decir exactamente cuánto margen podemos reducir con esta actualización, pero como he mencionado otras veces, en la Fórmula 1 debemos ser realistas. No podemos traer actualizaciones mágicas".

La distancia es evidente

Reconoce Orihara que siguen muy lejos de la parte alta y que así va a continuar la historia: "Todavía tenemos algo de desventaja respecto a la zona alta, pero en Hungría Aston Martin trajo grandes actualizaciones y volvimos al pelotón".

"Estando en el grupo, una décima ya es muy importante para mejorar una posición, y creo que nuestras actualizaciones pueden traer estos tipos de mejora en los tiempos por vuelta", apunta el ingeniero japonés.

Los comentarios de Fernando Alonso y de Lance Stroll serán claves: "Necesitamos optimizar la manejabilidad con este motor. Asumo que tardaremos un tiempo en hacerlo, paso a paso, así que será muy importante ver cómo funciona la nueva unidad en la FP1, y obtener el feedback de los pilotos".

"Nuestro punto débil es la potencia del motor, así que esta vez nos hemos centrado en mejorar el rendimiento, especialmente las características de combustión, y también reducir la fricción, para obtener más rendimiento. En este momento, no tenemos ninguna preocupación por las vibraciones, de momento estamos seguros respecto a ello", completa el de Honda en palabras que publica 'Motorsport'.

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