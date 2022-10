Arranca el mes de agosto y una noticia irrumpe con fuerza en el deporte español: Fernando Alonso anuncia que dejará Alpine en 2023 y fichará por Aston Martin.

La 'silly season' arranca, los bailes de asientos se disparan y los rumores no paran de crecer... pero el clave Alonso, la preocupación está en pasar del cuarto coche al noveno.

Dos meses después, el paradigma ha cambiado considerablemente. Aston Martin es actualmente séptimo en el Mundial de Constructores a solo un punto del sexto, Alfa Romeo.

Este cambio se ha debido a la enorme segunda parte de la temporada que están cuajando los británicos, que han sumado 26 de sus 51 en las tres últimas carreras.

En Suzuka presenciamos un bellísimo cara a cara entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel que denotó el poder oculto de los antiguos Racing Point, pero en Austin quedó claro que han dado un gran paso adelante.

En clasificación, el gran lastre de la escudería en 2022, tanto Vettel como Stroll accedieron a Q3, algo inédito hasta la fecha.

Ya en carrera, de no ser por el choque con Alonso, la P8 parecía muy posible para el piloto canadiense, mientras que el de Heppenheim podría haber optado al quinto puesto si Aston Martin hubiera ejecutado una correcta parada en boxes.

Tras la carrera, el tetracampeón del mundo de Fórmula 1 se mostró sorprendido por haber superado en ritmo a Alpine y McLaren, sus rivales en 2023 en la lucha por la zona media.

"No, realmente no. Cuidamos bien los neumáticos, pero no creo que sea el principal factor. Fue una sorpresa ser más rápidos que McLaren y Alpine en Austin", señaló.

"Disfruto mucho, aunque no luche por el top-3. No tenemos el ritmo en las rectas para adelantar de manera cómoda, así que tengo que intentarlo en sitios un poco inusuales", añadió.

Si hace dos meses la apuesta de Fernando Alonso con Aston Martin parecía muy arriesgada, a día de hoy hay muchas esperanzas depositadas en los británicos, que cuentan en su 'Misión' con 'gurús' de Red Bull y Mercedes que están ayudando a mejorar este año... pero que sobre todo están preparando lo que se viene en 2023.