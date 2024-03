Max Verstappen ha pensado en su salida de Red Bull. Ha pensado en ella, y no precisamente poco, desde que estalló todo el 'caso Horner'. Desde que el jefe de la escudería de las bebidas energéticas está envuelto en la polémica. Desde que se apuntase a Helmut Marko. Desde que comenzara una temporada en la que, tal y como informan en 'Motorsport', sucedió algo que no conocía nadie en la zona noble de Milton Keynes.

Porque el neerlandés, que firmó una renovación con los austríacos en 2022, hizo algo inesperado. Algo que nadie sabía. Algo que incluye a Helmut Marko y que se ideó a espaldas de Red Bull. Según informa el citado medio, Verstappen incluyó una cláusula secreta en su contrato para que, en caso de que el asesor deje de formar parte del equipo él pueda marcharse libremente.

Una cláusula que no estaba en su contrato original. Que no formaba parte de esa renovación a largo plazo con Red Bull. Una cláusula que no conocen en la escudería, que no contó con el beneplácito de Christian Horner y que, eso sí, contó seguramente con la ayuda de Helmut Marko al ser él uno de los grandes nombres del equipo.

Todo, de forma secreta

Todo se hizo de forma unilateral. Sin poner en conocimiento a Horner. Como información privilegiada. Con Helmut Marko, uno de los dos directores de Red Bull, actuando en nombre de un equipo que es ahora cuando se está enterando del asunto.

Justo cuando ha explotado, con cada día algo nuevo, el 'caso Horner'. Con toda la polémica alrededor del de momento jefe de Red Bull azotando la actualidad de un equipo que debería ser un mar en calma viendo los resultados. Que, a pesar de ellos, es justo lo contrario. Que, cuidado, podría perder a su piloto estrella.

Al tricampeón, y posible futuro tetracampeón. Porque Verstappen ha ligado su futuro al de Marko. Porque Marko ha ligado su futuro al de Verstappen. Porque los dos tienen la espalda cubierta. Porque si el jefazo sale, él puede si así lo desea marcharse.

De momento, tranquilidad. Tranquilidad y confirmación del motivo por el que Marko está tan tranquilo. Del motivo de las frases de Verstappen sobre su futuro. De las dudas acerca de qué puede suceder en Red Bull.

Australia, otra vez, aparece en el horizonte de una escudería que debe seguir haciendo frente al 'caso Horner'. Que ni se había enterado que Verstappen y Marko firmaron algo, firmaron una cláusula secreta, que hace que el futuro de uno dependa del futuro del otro.