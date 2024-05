Carlos Sainz es uno de los candidatos a lograr la pole en Mónaco. El madrileño, como muchos otros, sabe lo que se cuece en una clasificación en la que en no pocas ocasiones se han visto ciertas... cosas. En la que se han visto banderas rojas cuanto menos 'casuales' que han hecho que quien estaba en vuelta rápida viese cómo todos sus esfuerzos quedaban en nada.

Que la pole iba a ser para otro. Para, muchas veces, quien provoca esa bandera roja o incluso para su compañero de equipo. Es algo que siempre puede suceder, pero que en pistas urbanas con gran importancia del día de clasificación sucede más a menudo de lo normal.

Y en eso ha puesto el foco el piloto de Ferrari. Porque para él la FIA ha de tomar medidas. Porque para él, y para muchos otros, han de tomarse decisiones al respecto.

"La FIA en ocasiones no está segura, pero..."

Para él no hay casualidades: "La FIA en ocasiones no está segura de qué es adrede. Los pilotos, sin embargo, sabemos lo que se hace aposta y lo que no".

"A ver qué enfoque van a tomar de cara a este fin de semana. Va a ser interesante", relata Sainz.

Porque Carlos lo sabe: "Ha habido claros casos. Entre nosotros hemos visto a gente provocando y buscando banderas rojas a propósito".

"Y siempre que venimos aquí a Mónaco es algo que hay que debatir. Por el bien del espectáculo, del juego limpio y de las carreras justas, espero que salgamos a Q1, a Q2 y a Q3 dando el máximo sin riesgos innecesarios", sentencia.