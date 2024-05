Carlos Sainz sigue esperando. No quiere precipitarse y firmar por Audi porque cree que tendrá opciones más importantes en Mercedes o en Red Bull. Y no, no teme quedarse sin asiento en la Fórmula 1 de 2025. Lo ha dicho este jueves en la previa del Gran Premio de Mónaco que se celebra este din de semana.

Carlos se quedará sin asiento en invierno. Lo ocupará Lewis Hamilton. Y todavía no ha firmado ningún contrato. El motivo, esperar a que "todas las cartas estén sobre la mesa" para tomar la mejor decisión sobre su futuro.

"Creo que todos dependen de todos ahora mismo. Todavía no me he decidido. No sé dónde voy a correr el año que viene y no tengo plazos establecidos", dice el español, quinto en el mundial de pilotos con 93 puntos.

"Puedo decirte que es una decisión tan importante en esta etapa de mi carrera que quiero tener todas las cartas en la mesa para tomar la correcta y pensarlo detenidamente porque estoy a punto de cumplir 30 años y el próximo proyecto es un proyecto que realmente quiero que funcione. Así que me voy a dar todo el tiempo que necesite", dice el todavía piloto de Ferrari.

No quiso dar pistas en la rueda de prensa previa a que comience el GP de Mónaco: "Detrás de escena se saben más cosas. Están los rumores y todo eso, pero no te preocupes, no voy a dejar escapar nada. Voy a poner todas las opciones sobre la mesa y tomar la decisión correcta. Solo puedo decirte que una vez que aclare mi mente, todo sucederá muy rápido".

Quiere que su próximo contrato sea el que determine si puede ser campeón de la Fórmula 1. Y por ello se está tomando su tiempo. Una última frase demoledora así lo confirma: "Se trata de juntar todo lo que siento que necesito en mi próximo nuevo contrato".