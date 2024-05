Consumidas las primeras siete de las 24 citas del calendario de Fórmula 1, parece que hay quien tiene prisa por vestir ya de rojo a Lewis Hamilton a pesar de que resten 17 carreras para finalizar el Mundial.

Con motivo del Gran Premio de Mónaco, la revista 'The Monegasque', que recoge información acaecida en el Principado, ha presentado una polémica portada para la edición de abril-junio.

En la misma, frente al casino, figuran el autóctono Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quien aún pilota para Mercedes.

Ni rastro de Carlos Sainz, el único piloto de Ferrari que ha ganado carreras en 2023 y 2024. Gesto feo, muy feo, de la revista monegasca.

This front cover from 'The Monegasque' magazine in Monaco 🇲🇨❤️ pic.twitter.com/bAW4h9wiof