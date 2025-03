GP de China de F1 2025: horarios y dónde ver en TV el entrenamiento y la clasificación del sprint

La Fórmula 1 no se detiene tras vivir el primer Gran Premio de este 2025 en Australia la pasada semana. Este fin de semana se disputará el segundo, en China, donde será la primera carrera sprint de la temporada. El viernes dará comienzo con el único entrenamiento y la clasificación para la carrera sprint en el circuito de Shanghái.

McLaren y Lando Norris lideran la clasificación general. En una semana muy estresante para escuderías como Mercedes, McLaren, Aston Martin y Red Bull, que experimentaron retrasos en la entrega de material que se trasladaba de Australia a China. Sin embargo, consiguieron solucionarlo.

En la madrugada del jueves a viernes se disputará el primero y único entrenamiento de libres a partir de las 4.30 horas. Posteriormente, se celebrará la primera clasificación para la carrera sprint de este curso en la F1 a las 8:30 de la mañana, una clasificación que dará el orden de salida de la primera carrera al sprint de este 2025.

La clasificación y la carrera se podrá seguir en el dispositivo especial de laSexta para la Fórmula 1. Además, se podrá ver en televisión en el canal 'DAZN F1'.

