Ferrari no levanta cabeza. El pasado domingo Charles Leclerc se llevó por delante a Sebastian Vettel y ambos pilotos tuvieron que dejar la carrera. Y ésto ha provocado feroces críticas para el monegasco en la prensa italiana.

'Il Giornale' ha titulado en su edición de este lunes con un contundente "pasó de héroe a burro en una semana". En el artículo del interior de la página, además, califican a Leclerc como el "atacante suicida".

Ferrari ha comenzado la temporada de manera paupérrima y no parece que vaya a encontrarse con buenas noticias de aquí a diciembre. El coche está muy lejos de Mercedes e incluso un paso por detrás de McLaren y Racing Point. Sólo un milagro de Leclerc en la primera carrera aupó al coche rojo al podio.

Precisamente Leclerc asumió la responsabilidad del incidente en la segunda prueba de Austria. "He cometido un error y presentar mis disculpas no es suficiente. No era el momento. Estamos atravesando un momento difícil y no necesitábamos esto. He pedido perdón a Sebastian, que no hizo nada mal. He decepcionado al equipo", comentó tras la prueba.

Y en Italia comienzan a estar hartos. Y no solo la prensa. Los aficionados han respondido duramente en las últimas horas a cada publicación en redes sociales del equipo de Maranello. "Vergüenza" es la palabra más encontrada entre los comentarios.

La 'Scuderia' volverá a tener una oportunidad de resarcirse el próximo fin de semana en Hungría, aunque las noticias no son alentadoras. No se espera a ninguno de los dos Ferrari en lo alto de la parrilla al finalizar la prueba.

Las críticas de la prensa y el hartazgo de los 'tifosi' muestran que el equipo vive uno de los momentos más complicados de los últimos años. Y todo ellos a unos meses de que Carlos Sainz sustituya a Sebastian Vettel.