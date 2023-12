Otro curso que pasa en la Fórmula 1 y de nuevo Ferrari ha estado demasiado lejos de las victorias. Carlos Sainz logró la única no Red Bull en Singapur, pero insuficiente para estar en la pelea. Por ello Fred Vasseur, jefe de Maranello, quiere poner las pilas a los suyos.

En declaraciones a 'SoyMotor', Vasseur pide a toda la fábrica un paso adelante: "Necesitamos dar un paso. Sabíamos de antemano que sería un gran desafío, por lo que lo que ha sucedido desde entonces no me ha sorprendido. No creo que haya subestimado el reto, sólo tengo que hacerlo correctamente y, paso a paso, mejorar".

"Nunca exageramos, no perdimos el ritmo, paso a paso pudimos volver. En general, colectivamente, creo que hicimos un buen trabajo. Ahora tenemos que encontrar consistencia y creo que estamos en el camino correcto", comenta el jefe de Sainz y Charles Leclerc.

Ferrari quedó tercero en el mundial de constructores. Muy lejos de Red Bull y por detrás de Mercedes: "Durante un fin de semana, puedes tener diferentes temperaturas en la pista, pero dos coches del mismo equipo pueden separarse por un segundo, como Mercedes, como nosotros. Eso es inusual".

Acortar esa diferencia con Red Bull y con Max Verstappen es la misión que se ponen en Maranello: "Estamos mejorando y seguiremos mejorando, para dar un gran paso. Se trata del potencial de Ferrari y del potencial de Red Bull. No sé qué hizo Red Bull durante el invierno...".

"Una vez más, mucho de esto tiene que ver con la capacidad de conducción, la consistencia del coche, y esto es muy difícil de anticipar en un simulador", ha sentenciado Vasseur.