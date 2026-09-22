Carlos Sainz saca su faceta más sincera: ¿Qué consejo le daría a un joven piloto?

El madrileño le ha dado valiosos consejos a Will Green, piloto de la academia de Fórmula 1 de Williams.

En un vídeo publicado en el canal de YouTube de Williams, Carlos Sainz aparece junto a Will Green, piloto de 13 años de la academia de la marca de Grove.

En el mismo, el '55' charla sobre diversos temas con el campeón junior del Campeonato de Europa de Karting 2026, y le da varios consejos para el presente y para el futuro.

El más valioso es así de simple: "No tengas miedo de cometer errores. Es mejor apretar demasiado y cometer errores que intentar ser demasiado conservador".

Porque si hay que arriesgar, el momento es ahora: "Estás en una edad en la que es importante aprender todo lo posible. Así que no tengas miedo".

"No tengas miedo de cometer errores, de arriesgar demasiado o de intentar adelantamientos o maniobras en la última vuelta que quizá sean demasiado arriesgadas. Diría que esa edad es el momento de hacerlo porque es cuando más vas a aprender", le traslada Sainz.

Eso sí, Carlos destaca que todo lo debe hacer con cabeza: "Intenta estar siempre lo más cerca posible del límite. Evidentemente, no hagas ninguna estupidez. Si puedes evitar errores estúpidos, evítalos. Pero sal ahí fuera y asume riesgos, porque cuando salen bien sientes mucha confianza y ahí es donde tu talento se multiplica. No sólo tienes talento, sino que además tienes confianza".

"Llegará un día en el que te subirás a un coche. Te enseñarán a conducir con las marchas y con todo lo demás. Las dos primeras vueltas serán extrañas, pero después aparecerá tu instinto natural de ir a fondo con cualquier cosa que te den y encontrarás la manera de hacerlo", zanja.