Carlos Sainz lo tiene claro. Quiere sorprender a Ferrari con su trabajo. Así lo ha manifestado en una entrevista a la página oficial de la Fórmula 1. "Van a encontrar a alguien extremadamente trabajador, que irá a Italia y pasará mucho tiempo en Maranello", asegura.

"De la misma manera que pasé mucho tiempo en McLaren. Trataré de construir algo especial con Ferrari, como traté de construir algo especial en McLaren", explica el piloto madrileño, que se vestirá de rojo a partir de la temporada 2021.

"Quiero ser un piloto muy rápido y e increíblemente motivado que lo dará todo por la Scuderia, pero tengo muchas ganas de despedirme de McLaren de la mejor manera posible.Voy a dar lo mejor de mí este año, como el año pasado y ojalá que cuando me vaya ellos vuelvan al podio de la F1", afirma.

"Desde que hubo interés hablé directamente con Zak (Brown), que me dijo 'Está bien, te dejaremos hablar con Ferrari y nos mantendremos en contacto para ver cómo se va todo', todo estuvo muy claro desde el principio y eso me da mucho orgullo y estoy muy agradecido a Zak y al equipo. Se alegraron por mí y me felicitaron", expresa Carlos.

"El año que viene, cuando forme parte de Ferrari, nada me haría más feliz que ver a McLaren en lo más alto de un podio de Fórmula 1. Como aficionado de la F1 y de McLaren, me encantaría ver a McLaren nuevamente en la cima", confiesa.

Sainz aterrizará en Maranello a partir de 2021, junto a un Charles Leclerc al que Ferrari ha priorizado por delante de Sebastian Vettel. El tiempo dirá si el español puede batir al monegasco sobre sobre la pista y convertirse en el piloto número 1.