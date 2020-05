Como buena compañera de gremio y amiga, Carmen Jordá ha felicitado a Carlos Sainz tras anunciarse su fichaje por Ferrari de cara a la temporadas 2021 y 2022.

La piloto española ha subido diversas fotografías a Instagram junto al madrileño bajo el siguiente mensaje: "Parece mentira el tiempo que ha pasado y lo mucho que has crecido en tu carrera!! Enhorabuena por llegar a ser uno de los pocos pilotos españoles en llegar a formar parte de la historia de Ferrari".

Paralelamente, ha reflexionado sobre el fichaje de Sainz: "Creo que obviamente Carlos está súper contento y yo me alegro muchísimo sobre todo por Carlos padre. Creo que es difícil también para un piloto que es el hijo de un piloto, de un referente. Porque al final luego siempre tiene que llegar a las expectativas de su padre. Y mucha gente dice "ah tiene un apellido", pero es que eso al final es una carga para ti. Siempre estás con eso y tienes que demostrar y creo que eso no es fácil. Pero tampoco es fácil porque yo sé desde dentro que Carlos padre, y obviamente Carlos hijo, han luchado los dos por estar donde está ahora mismo".

A su vez, ha recordado la llegada de Carlos a Toro Rosso: "Me acuerdo perfectamente que el año que ganó en World Series, que fue cuando estuvo luchando con Roberto Merhi el campeonato y al final ganó Carlos, pero por nada, estaban muy a la par los dos. Y ese año Carlos se suponía que tenía que entrar en Toro Rosso, estaba ahí como a ver qué pasa. Es que no me acuerdo exactamente qué piloto había ese año en Toro Rosso que tenía que salir para que Carlos entrara".

"Me acuerdo de hablar con Carlos padre, que Carlos padre me dijo Carmen, es que yo no sé qué voy a hacer, pero como no robe un banco yo no sé si mi hijo va a correr en Fórmula 1. Porque todos sabemos lo que es la Fórmula 1, las carreras, los patrocinadores y todo lo que detrás conlleva. Pero no, finalmente se dieron las cosas y a Carlos le dieron la oportunidad en Toro Rosso. Y ahí demostró la constancia que tiene como piloto y sobre todo que yo lo veo un piloto muy trabajador, muy dedicado. Y al final si juntas el talento con el trabajo ahí es donde salen los grandes resultados", afirmó Carmen.

Por último, la piloto quiso dar unas pinceladas sobre qué ocurrirá en el futuro inmediato: "La Fórmula 1 ya ha anunciado, por ejemplo, que va a ser en julio y están a la espera de gobiernos y países, porque obviamente eso es lo complicado a la hora de hacer carreras en muchos países, que cuando te vas por ejemplo a Inglaterra y tienes que hacer cuarentena y luego volver, entonces te pasas toda la vida haciendo cuarentena. Entonces yo creo que se sabrá lo que voy a hacer muy pronto. Y puede ser que incluso en un circuito muy cercano".