Carlos Sainz ha repetido en numerosas ocasiones que quiere ser campeón de la Fórmula 1 con Ferrari. No quiere saber nada de los rumores de Audi y ya habla abiertamente de "sentarse a hablar" con su actual escudería.

En declaraciones a 'Nextgen-Auto' ha desvelado sus planes más inmediatos. La intención de Sainz es cerrarlo todo en los últimos meses de 2023, cuando se afronte el final de la temporada.

"El futuro se decidirá o intentaré hacerlo este invierno. Ya sabéis cuál es mi prioridad a corto, medio y largo plazo. Y espero que podamos conocer la decisión este invierno", ha expresado el piloto español, el único en arrebatar una victoria a Red Bull este curso.

Eso sí, ese buen momento no cambia nada: "Si estás en un buen momento de tu carrera deportiva, siempre es más fácil negociar. Pero no creo que las últimas carreras hayan cambiado la perspectiva que Ferrari tiene de mí y la perspectiva que yo tengo de Ferrari".

"Ambos conocemos nuestras capacidades y nuestro potencial y mis intenciones este invierno serán las mismas que si no hubiera ganado en Singapur", expresa el compañero de Charles Leclerc.

Asegura que si todavía no se han reunido es porque todos en Maranello piensan en las carreras: "Aún no nos hemos reunido para esto, pero no es cuestión de no querer hacerlo. Es solo que no hay tiempo en la temporada".

"No queremos distraernos con un contrato cuando tenemos cuatro meses en invierno para sentarnos tranquilamente y hablar de ello. Es una cuestión de tiempo", ha sentenciado Carlos Sainz.