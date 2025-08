Fernando Alonso celebra su cumpleaños por todo lo alto en Hungría: "Me regalaron un buen..."

Fernando Alonso ha firmado su mejor fin de semana de la temporada 2025. Con un 5º lugar en clasificación que ha consolidado durante la carrera, el piloto asturiano se va de vacaciones con un buen botín de puntos bajo el brazo.

En el fin de semana en el que ha celebrado su 43ºcumpleaños, Aston Martin ha decidido hacerle una sorpresa dándole por fin un coche con el que poder competir tras varios Grandes Premios sin opciones: "Me regalaron un buen coche, porque yo conduje igual las otras carreras y no he terminado quinto".

"Ha sido una sorpresa ir tan bien, habrá fines de semana mejores y peores, los que se adaptan al circuito sabemos que tenemos que rematar nosotros y los que se den mal hay que aprender e incluso ahí sumar algún punto si hay posibilidad"

"Hoy fue bueno no fallar y sumar 16 puntos para el equipo que son de oro. Teníamos buen buen ritmo, gestioné durante las primeras 10 ó 15 vueltas y luego empecé a tirar un poco más y pude abrir hueco con Bortoleto y controlar la carrera. Luego Max que era nuestra mayor amenaza, con dos paradas tuvo trafico. Solo tuve que dar 30 vueltas con el duro", agregó.

"No hice los Libres 1, en los Libres 2, me salté la tanda larga para hacer pocos kilómetros. Hoy yendo a parrilla solo he hecho una vuelta para hacer pocos kilómetros, ha sido un fin de semana en modo eco y ha salido bien, podemos repetirlo. Cuantas más vueltas das luego los ingenieros se lían", concluyó sobre su lesión.