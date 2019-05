Carlos Sainz: "Si las cosas se hacen bien como equipo se pueden ganar un par de puestos"

El español Carlos Sainz (McLaren) se mostró "orgulloso" tras finalizar en el noveno puesto la sesión de calificación para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y aseguró que en la carrera "se pueden ganar un par de posiciones" si hacen "las cosas bien".

El piloto madrileño reconoció que el fin de semana "no ha sido fácil hasta la Q1". "En los Libres 1 no salimos. En los Libres 2 me faltaba velocidad, todavía tenía que cogerle el tranquillo a Mónaco. En los Libres 3 nos equivocamos con la configuración, pero en la Q1 me empecé a encontrar más cómodo. He hecho una vuelta muy buena, he conseguido el 'feeling' que tenía otros años y he mejorado hasta partir a los Toro Rosso, que hace dos horas estaban inalcanzables", expuso.

Carlos Sainz recordó asimismo que por quinta temporada consecutiva accedió a la Q3 en Mónaco, lo que le "hace estar orgulloso". "Este fin de semana ha sido el más difícil de conseguir", remarcó.

De cara a la carrera del domingo, Carlos Sainz afirmó que "se pueden ganar un par de posiciones" si hacen "las cosas bien como equipo".