Carlos Sainz quiere repetir su gloriosa victoria en 2022 en el Gran Premio de Gran Bretaña. Hasta el momento ha sido su única victoria en 'El Gran Circo', pero con las sensaciones que tuvo en Austria y el recuerdo del pasado curso en Silverstone, tiene motivos suficientes para estar confiado.

La 'Scudería' ha publicado un vídeo en la web oficial con el piloto madrileño conduciendo por el circuito demostrando que conoce a la perfección todos los secretos.

Al mismo tiempo que manejaba el simulador, se permitió realizar unas declaraciones que demuestran su optimismo: "Para nosotros es un buen territorio de caza y un gran sitio para correr".

"Además, en Silverstone obtuve mi primera victoria en monoplazas en el año 2010, así que hay muchas cosas relacionadas con este lugar que me gustan y disfruto", admitió el madrileño.

Espero que podamos venir aquí tantas veces como sea posible, porque no es sólo el hecho de que me traiga buenos recuerdos, también es uno de los circuitos más emocionantes de la temporada", recalcó Carlos Sainz.

Mientras completaba con éxito la vuelta al circuito, incidió en una "punto complicado" en Silverstone, la curva Stowe aludiendo a la gran polémica de Austria: "Hay que tener cuidado con los límites de pista".

