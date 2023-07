Apenas llevamos 9 carreras en la temporada 2023 y la Fórmula 1 ya ha anunciado el calendario para la temporada 2024. Hay muchas cambios y novedades a tener en cuenta.

En primer lugar, habrá 24 carreras en lugar de las previstas en este curso, que eran 23 (finalmente se harán 21 Grandes Premios debido a la cancelaciones de Imola y China). Arrancará el 5 de marzo y finalizará el 8 de diciembre en Abu Dhabi.

Aunque los 3 primeros Grandes Premios se mantienen (Bahrein, Arabia Saudí y Australia), Japón y China aparecen en la cuarta y quinta prueba del campeonato. Por su parte, el Gran Premio de España se disputará en el mes de junio.

El calendario estará dividido por regiones para cumplir el objetivo que se planteó la Fórmula 1 de ser una competición más sostenible. Las fechas más llamativas son las carreras en Bahrein y Arabia Saudí, que se disputarán el sábado por la tradición musulmana del Ramadán.

También hay que destacar que vuelve China, ausente en 2023.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation 🌏

Introducing next year’s Formula 1 calendar 🗓️#F1pic.twitter.com/JTSWJL29yH