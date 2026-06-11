"Tiene un cerebro de ingeniero": Alex Albon elogia como nunca a Carlos Sainz

El piloto de Williams dice que la mayor virtud de Carlos Sainz es la "comunicación y el trabajo fuera del coche" que es capaz de hacer.

Todos los equipos que han contado con Carlos Sainz, desde Renault a Williams, han destacado que es mucho más que un piloto. Y ahora Alex Albon, su actual compañero, ha desgranado cómo es su trabajo fuera del coche, actuando incluso con "trabajos de ingeniero".

En el podcast de 'Beyond The Grid', Albon habla así de Sainz: "Diría que su mayor fortaleza es en realidad su feedback y su comunicación. Es el trabajo fuera del coche lo que hace realmente bien".

"Habla muy bien, tiene una gran visión de las cosas. Tiene un cerebro de ingeniero. Creo que eso es realmente importante", apunta el piloto de la escudería Williams.

El compañerismo es total en la escudería: "Nos apoyamos mucho el uno en el otro. Intentamos entender cómo hacer que el coche vaya más rápido. Me gusta la asociación que tenemos".

"Es bueno tener dos pilotos con experiencia que entienden qué necesita el equipo para seguir avanzando", dice Albon para finalizar.

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