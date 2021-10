Carlos Sainz terminó tercero, en el podio, en el GP de Rusia. Sin embargo, a pesar de su espectacular carrera en Sochi, confiesa que todavía necesita tiempo y que aun no es uno con el Ferrari en su primera temporada vestido de rojo.

"Supongo que desde fuera habéis visto que todavía no tengo el cien por cien de sintonía con el coche", cuenta.

El madrileño pone como ejemplo algunas cosas que han pasado esta temporada: "He tenido algunos choques y eso muestra que no entiendo todavía el monoplaza".

"No quiero hablar de eso, pero nunca me he chocado en mi carrera. Nunca he puesto el coche en el muro", prosigue.

Sainz, eso sí, pone a Ferrari en el buen camino: "Hemos aprovechado muchas de nuestras opciones para lograr podios. Es una muy buena señal, maximizamos las oportunidades".

"Eso es que cuando el equipo está bajo presión lo hace bien y tenemos resultados cuando hay ocasión", sentencia Carlos.

En su primer curso con Ferrari, Carlos Sainz es sexto con 112,5 puntos superando a Charles Leclerc, su compañero de equipo, en 8,5 unidades.

