A pesar de tener diferentes problemas durante la temporada que le han hecho alejarse del primer puesto del campeonato, Carlos Sainz aún se ve con opciones de ganar el Mundial. El piloto de Ferrari cree que mientras las matemáticas lo permitan, aun puede luchar por el título de campeón contra Max Verstappen o Charles Leclerc, pilotos de los que también ha hablado, asegurando estar a su mismo nivel.

"Este año, a inicios de temporada ya estaba 50 puntos por detrás de los líderes y es complicado ser un candidato al título. Eso sí, si miras las últimas carreras, creo que estoy rindiendo a un nivel muy similar a los mejores, Verstappen y Leclerc, siento que estoy justo ahí. Reconozco que pagué el precio a comienzos de temporada, pero todos en Ferrari están contentos con mis resultados, han visto mi progreso con el coche", comenta en la página web de la Fórmula 1.

Sobre sus opciones por el Mundial, cree que todavía es posible: "Estadísticamente, todo es posible, mis intenciones no han cambiado. Afronto cada fin de semana con el objetivo de ganar la carrera, es un año loco. Los dos primeros equipos no acaban uno detrás de otro, hay muchos cambios de puntos y me hace creer que puede pasar de todo. Es una temporada diferente y en las carreras pueden pasar muchas cosas".

En cuanto a resumir lo que llevamos de campeonato, así lo ve el madrileño: "Ha sido una montaña rusa, sobre todo el principio. Es complicado con este coche. Dos abandonos consecutivos al principio me dejaron fuera de la lucha por el campeonato muy pronto. Después tuve un pico alto en Canadá y Silverstone, luego un momento bajo, luego otro alto. Pero prefiero la montaña rusa siendo tan competitivo como soy ahora, que al principio".

En Ferrari están felices con él: "En todo caso, todos están contentos. Si soy competitivo, el equipo va a estar contento. Han visto el progreso que hemos hecho con el coche. No digo que esté hecho, o que no tenga que progresar más y seguir sintiéndome cómodo y fuerte, pero está claro que la forma en que afronto el fin de semana ha ayudado".

"Mi mentalidad para el fin de semana está más centrada en maximizar todo, en lugar de tratar de encontrar algo en el coche que haga clic en cada sesión", añade.

No entiende que la gente se fije tanto en las estrategias de Ferrari

"El equipo ha rendido a un nivel muy alto y estamos luchando ante un equipo realmente fuerte como es Red Bull. Hemos progresado mucho en los dos últimos años y la estrategia siempre es un tema interesante", explica.

"No sé los motivos por los que la gente mira tanto nuestras estrategias y a lo que deberíamos haber hecho, pero se debe a ser parte de Ferrari, todos nuestros mensajes de radio se emiten", comenta para cerrar.