Tras conocerse oficialmente que Sebastian Vettel no continuará al volante de un Ferrari la temporada que viene, en la 'Scudería' buscan un sustituto en su monoplaza para que acompañe a Charles Leclerc en la parrilla.

Daniel Ricciardo, Fernando Alonso... han salido a la luz diversos candidatos, pero el que más fuerza ha cobrado ha sido Carlos Sainz. El joven piloto de McLaren podría recalar en Maranello, dejando su hueco para Ricciardo, por lo que se abriría una posibilidad al retorno de Alonso a Renault.

Carlos Sainz, padre del piloto, bicampeón del mundo de rallys y triple campeón del Dakar, afirmó en 'Movistar' que el fichaje "se está acelerando" y que "tarde o temprano habrá una solución".

"Yo te puedo contar poco a estas alturas, no quiero engañar a nadie. Está claro que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que empiece la temporada porque ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%", explicó Sainz.

"Es cierto que él está contento donde está y es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas, y quiero pensar que tarde o temprano habrá una solución, porque no nos podemos quedar dos meses más a base de estas rumorologías y estas historias, pero me vais a permitir que no pueda contaros muchos más porque son momentos delicados", añadió.

Por último, quiso resaltar la ambición con la que cuenta su hijo: "La vida va pasando y o bien te estancas o das pasos, y él por lo que veo como padre tiene ambición de seguir haciéndolo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Eso tiene que ser la filosofía de cualquier deportista que compita en algo como hizo él año pasado, y lo único que puedo hacer es animarlo a que lo haga"