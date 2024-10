Franco Colapinto ha caído de pie en Williams. En sus primeras carreras ya logró puntuar y demostró que está preparado para quedarse con un asiento en la Fórmula 1 del año que viene. Pero los inicios nunca son fáciles. Así lo ha reconocido en su visita a 'El'El

El argentino contó cómo fue el caos de la primera vez en el coche: "Al principio estás desacostumbrado a la velocidad que pasan las cosas. Cuesta estar enfocado en qué tocar...".

"Y después tienes a un tío en la radio que te habla cada cinco segundos. Yo al principio no podía ni ir derecho por lo gris, iba por el pasto. Yo no entendía nada por la radio. Para entender qué botón tenía que apretar me llevaba un par de minutos", contó el piloto argentino.