Ferrari sabe qué tiene que mejorar en 2021 con respecto al pasado año para volver a luchar por victorias en la Fórmula 1. Los italianos tuvieron un motor horrendo con un defícit garrafal de potencia no solo contra Mercedes sino contra Renault e incluso con Honda, completando en 2020 su peor temporada en décadas.

Así pues, en Maranello trabajan a destajo para, dentro de las posibilidades que existen, fabricar un motor capaz de ganar para alegría de Carlos Sainz. En la edición italiana de 'Motorsport', Franco Nugnes da las claves de esta nueva unidad de potencia y se centra sobre todo en un cambio.

Un cambio que puede ser clave. "La novedad será una culata de cilindros super rápida que esperaban presentar en 2022. Con esto se logrará una mayor atomización del combustible y mayor presión en la cámara de combustión".

"Se añade una corona de pistón y conductos de admisión en las levas. Los problemas de fiabilidad en los escapes pequeños parecen haberse resuelto también, con una nueva caja de cambios que hará que el cuello de botella sea más grande para que la refrigeración esté comprometida", cuenta.

Eso sí, Ferrari tampoco va a ofrecer algo cien por cien revolucionario: "Ferrari quiere cambios incrementales en aspectos térmicos y de potencia eléctrica, para lograr una ganancia considerable. Pensaron seguir el camino de Mercedes con un cambio de concepto, pero no han dividido la turbina y el compresor sino que siguen unidos".

"Se cree que la nueva unidad de potencia de Ferrari tiene una turbina más pequeña, para mejorar la carga eléctrica. Todo para tener un sistema de recuperación más eficiente y la entrega de unos 160 CV del MGU-K pueda durar más en la vuelta", dice, pensando que así podrán cerrar brecha con Mercedes.

Los cambios tienen pensado también mejorar la velocidad punta del coche: "El radiador de 2020 produjo demasiada resistencia y obstaculizaba la velocidad en recta".

Con todo esto, Ferrari quiere dar a Carlos Sainz y a Charles Leclerc no solo un coche que mejore lo visto en 2020, algo que no es precisamente complicado, sino también uno capaz de ganar... algo que sí parece más difícl, pero no imposible.

