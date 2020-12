La temporada de Fórmula 1 ha terminado y tanto pilotos como equipos ya miran a 2021 aunque aprovechan antes de empezar los nuevos proyectos para analizar el año.

Valtteri Bottas ha sido el último en evaluar sus fortalezas y debilidades para tratar de mejorar de cara a la próxima temporada. Y es que el finés ha vuelto a quedar subcampeón por cuarto año consecutivo aunque en esta ocasión ha estado mucho más alejado de Hamilton.

"Estuvimos muy cerca un montón de veces este año en clasificación e incluso en el Top 3 también. He tenido buenas batallas con Lewis. Es evidente que durante las carreras era más frecuente que él tomara la delantera, como muestran los puntos", ha confesado Bottas para 'Race Fans'.

Así pues, el de Mercedes admite no haber logrado sus objetivos pero que esta temporada tan atípica le ha servido para aprender tanto como piloto como en el aspecto personal. "No puedo decir que la clasificación es lo que más he mejorado. Diría, de hecho, que mi ritmo en carrera ha sido un poco mejor este año en general. Pero siempre hay más trabajo por hacer", ha comenzado analizando mientras continuaba: "Por supuesto no he cumplido con mis objetivos esta temporada en cuanto a resultados. Pero si ahora lo miro con perspectiva, hay muchas cosas positivas y muchas lecciones aprendidas sobre pilotaje y sobre mí mismo. Además, todo lo que puedo trasladar al año que viene y convertirlo en una fortaleza para intentarlo de nuevo".

Bottas continúa con Mercedes en 2021 aunque ahora es consciente de que la sombra de George Russell está cada vez más cerca, especialmente después de la gran actuación del joven piloto sustituyendo a Hamilton, por lo que tendrá que trabajar y mejorar en 2021 si quiere mantener su asiento en la escudería alemana.