En la Fórmula 1

Aitana visita a Fernando Alonso en el GP de México: así es su espectacular look vaquero de casi 1000 euros

Como gran aficionada a la Fórmula 1, Aitana ha sido invitada al GP de México, donde posó junto al piloto español más internacional y premiado: Fernando Alonso.

Aitana ha sido invitada por Fernando Alonso y su equipo al GP de México, donde la cantante, como fan de la Fórmula 1, posó muy sonriente con el piloto asturiano. Además, la artista sorprendió con un espectacular look vaquero de casi 1.000 euros de la firma francesa Marine Serre.

Por otro lado, Alfonso Arús destaca que la artista catalana "lo ha vendido absolutamente todo" y "no queda ni una entrada en sus conciertos" en España. "Además es que tuvo que abrir hasta segundas y terceras fechas en algunas ciudades porque era una locura", concluye Tatiana Arús.

