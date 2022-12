Aston Martin tiene cero dudas con el fichaje de Fernando Alonso. Los británicos confían plenamente en el trabajo y la labor del piloto asturiano hasta tal punto de afirmar que, tras la marcha de un tetracampeón del mundo como Sebastian Vettel, no han perdido "nada en particular".

Así lo ha dicho Dan Fallows, ingeniero jefe de la marca británica, que siente que 2023 es clave para el devenir de la marca.

"Queremos producir un coche mejor para el próximo año. Queremos ver la progresión, y hay que asegurarse de tener pilotos que puedan sacar el máximo provecho de todo", dice.

Ahí pone el foco en Alonso: "Tiene gran experiencia y un historial comprobado. ¿Stroll? También es capaz de conducir el coche".

Porque Fallows no cree que la marcha de Vettel deba suponer un trauma para Aston Martin: "No hemos perdido nada en particular".

"Tenemos pilotos que pueden dar una buena respuesta. Alonso es muy bueno, y Stroll también lo es en ese aspecto", relata.

Y matiza: "No digo que nos den un 'feedback' positivo, porque no siempre pasa, sino uno bueno que sea capaz de analizar el cómo se sienten en el coche".