Aston Martin lo sabe. Lo sabe porque es una evidencia. Sabe que debe mejorar. Sabe que debe reencontrar el camino. Sabe que tiene que poner un coche capaz de volver a pelear. De poder regresar al podio. De ser, como lo fue al comienzo del curso, el segundo mejor equipo de la parrilla del Mundial. Eso es algo que hace tiempo que no pasa, yFernando Alonso lo está notando.

Porque el asturiano, que pensó en su momento hasta en superar a Sergio Pérezen el Mundial, ve cómo es cuarto tras los puntos que sí está sumando Hamilton. Porque él, que tenía prácticamente solo al equipo en el podio del campeonato, ya ve cómo a saber si pueden mantener la cuarta plaza tras ser superados por Ferrari.

Así pues no queda otra. No queda más que tomar cartas en el asunto. Tanto por lo que resta de curso como para 2024. Porque es la clave. Porque el próximo año es o debe ser el momento. Este ha sido una sorpresa, inesperada sorpresa, y claro está siempre cuesta despertarse de un sueño tan hermoso como el que tenían los de Silverstone al comienzo de temporada.

Solo se puede ir hacia adelante

Desde junio la cosa pinta como pinta. Salvo Países Bajos, el resto de pruebas han sido decepcionantes. El punto más bajo, Singapur. De los que pasaron por meta, Alonso fue último. Sí, cierto es, tuvieron un problema mecánico, pero...

Pero llevan un tramo de temporada escueto. Y lo saben. Y saben cómo han de hacer para volver a reír. Sin volverse locos. De la misma forma en la que, de repente, cercaban a Verstappen en Mónaco o en Canadá.

"Nos las debemos arreglar"

"Quedan carreras por delante en las que nos las debemos arreglar para ser los del comienzo de temporada, sin mirar a los demás", cuenta Mike Krack en palabras a 'Motorsport'.

Y prosigue: "Hemos de dar el cien por cien siempre, en todas las sesiones. Debemos mejorar en fiabilidad para así obtener lo máximo. Así llegarán las oportunidades".

"¿Japón? Ves a los pilotos felices..."

Porque saben lo que se juegan en Japón: "No es sencillo venir aquí... pero los pilotos están felices. Les ven con una sonrisa en la cara porque es una pista fantástica y el ambiente es genial".

Sobre Singapur, tema del pasado: "Penalización, una de las peores paradas de todas las que hemos hecho... Fue decepcionante. Pero no, no fue un problema como el de Red Bull. No fue de configuración".

"En ritmo fue realmente bien. Detrás de Ferrari estábamos, con todo muy ajustado. Luego el problema en el coche de Alonso...", sentencia.