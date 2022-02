'No pain, no gain'. Esa es la frase que ha publicado el equipo Red Bull junto a un vídeo de Max Verstappen entrenando su cuello. Su sufrimiento es más que evidente en ese ejercicio de fuera del campeón del mundo.

Y es que así se defiende un campeonato. El neerlandés ha vuelto a trabajar a fondo para llegar en unas condiciones físicas óptimas a este comienzo de temporada. Precisamente este miércoles todos los pilotos se han estrenado en los test de Barcelona, los primeros de la pretemporada.

El entrenamiento de cuello es uno de los más duros que realizan los pilotos de Fórmula 1. Todo se debe a las fuerzas G que sufren los pilotos en su cuello, que puede alcanzar hasta los 7G en las curvas más intensas.

"No siento ninguna presión extra este año, simplemente haré lo que hago siempre porque no creo que haya ninguna razón para ser diferente. Ahora no puedo esperar ese primer momento cuando salga de la calle de boxes con el RB18", ha dicho Verstappen.